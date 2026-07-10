مجلس التعاون الخليجي: رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب خطوة لدعم أمنها واستقرارها

الرياض-سانا



رحب مجلس التعاون الخليجي اليوم الجمعة بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء إجراءات رفع اسم سوريا من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب، مؤكداً أنه يشكل خطوة مهمة نحو دعم استقرارها وأمنها.



وأعرب الأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي، في بيان نُشِر على موقعه الرسمي عن تطلعه لأن تسهم هذه الخطوة في دعم الجهود الدولية والإقليمية الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا، وأمله في أن تشكل هذه الخطوة دافعاً لتعزيز التعاون الدولي مع سوريا، بما يدعم جهودها في استعادة مكانتها الإقليمية والدولية، ويدفع باتجاه تحقيق أمنها وتنميتها وازدهارها.



وجدد البديوي موقف مجلس التعاون الثابت الداعم لوحدة الجمهورية العربية السورية، وصون سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، ورفض أي تدخل في شؤونها الداخلية، مؤكداً أهمية استمرار هذه الجهود الرامية إلى ضمان مستقبل مزدهر للشعب السوري الشقيق.



‏وكان الرئيس أحمد الشرع التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء الماضي في ‏مقر انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” في أنقرة، وتلقى منه رسالة جاء فيها: “اليوم، أبلغتُ الكونغرس بقراري إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية ‏للإرهاب، ووفقاً للقانون، سيجري الكونغرس الآن مراجعة تستمر 45 يوماً ‏لاستكمال هذا القرار وجعله نهائياً”.‏

