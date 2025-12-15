وزيرا خارجية الأردن وتركيا يؤكدان ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا

عمان-سانا

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره التركي هاكان فيدان، خلال اتصال هاتفي اليوم، ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية واحترام سيادتها ووحدتها.

وذكرت وكالة “بترا” الأردنية أن الجانبين شددا على أهمية استمرار العمل المشترك لدعم الحكومة السورية في جهودها لإعادة البناء وضمان أمن البلاد واستقرارها، وصون حقوق جميع المواطنين وسلامتهم.

وكان الوزير فيدان أكد في وقت سابق اليوم أن سوريا المستقرة والخالية من التدخلات الخارجية ستكون مكسباً كبيراً للمنطقة، مشيراً إلى أن بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوري.

وفي سياق متصل، شدد الوزيران على ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة بشكل كامل، والبدء بتنفيذ مرحلته الثانية، وإلزام إسرائيل بتنفيذ تعهداتها وفق القانون الدولي، ورفع القيود المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري إلى القطاع.

كما حذر الطرفان من خطورة الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة، والتي تقوض جهود التهدئة وفرص تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين.

وأكد الصفدي وفيدان ضرورة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ورفض كل محاولات الإساءة إليها أو تعطيل دورها الإنساني.

وتستمر حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023 مخلفة أكثر من 70,660 شهيداً وما يزيد على 171 ألف مصاب، فضلاً عن دمار واسع في المنازل والبنى التحتية.