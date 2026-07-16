الوفد السوري يبحث مع مدير عام الويبو تعزيز التعاون في حماية الملكية الفكرية

جنيف-سانا

بحث الوفد السوري المشارك في اجتماعات الدورة الثامنة والستين لجمعيات المنظمة العالمية للملكية الفكرية – الويبو (WIPO)مع المدير العام للمنظمة دارين تانغ سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال حماية الملكية الفكرية، وذلك على هامش اجتماعات المنظمة في مدينة جنيف السويسرية.

وتناولت مباحثات الوفد، برئاسة معاون وزير الاقتصاد ‏والصناعة لشؤون التجارة الداخلية رشا كركوكي مع تانغ، إمكانية تقديم الدعم الفني والتقني لمديرية حماية الملكية الفكرية، إلى جانب تدريب الكوادر الفنية وبناء قدراتها، بما يسهم في تعزيز كفاءة العمل وتطوير الأداء.

وعرض الوفد لواقع العمل في مديرية حماية الملكية الفكرية، التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة والجهود المبذولة لتطوير أدائها، إضافة إلى ما أنجز في تحديث مركز التدريب السوري للملكية الفكرية، والبرامج والدورات التدريبية المزمع تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

وناقش الجانبان أهمية توثيق المؤشرات الجغرافية السورية وحمايتها على المستويين المحلي والدولي، بما يسهم في حماية المنتجات الوطنية ذات الخصوصية الجغرافية، وتعزيز قيمتها الاقتصادية.

وضم الوفد السوري، إضافة لمعاون الوزير، مدير حماية الملكية التجارية والصناعية عبد المجيد العبدو ‏والبعثة السورية ‏الدائمة في جنيف.

وكانت أعمال اجتماعات الدورة الثامنة والستين لجمعيات المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) انطلقت في 7 تموز ‏الجاري واختتمت أمس الأربعاء.