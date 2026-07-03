وزارة التنمية الإدارية والإسكوا تبحثان إطلاق برامج مشتركة تشمل الدعم الفني وتبادل الخبرات

الرباط-سانا

بحث وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف، مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) رانيا المشاط، آفاق تعزيز التعاون بين الوزارة والإسكوا، وذلك على هامش أعمال المنتدى العربي الثالث للإدارة العامة الذي استضافته العاصمة المغربية الرباط يومي 30 حزيران و1 تموز.

وبينت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن الوزير السكاف استعرض أولويات الوزارة ضمن خارطة التحول المؤسسي، وفي مقدمتها إصلاح الخدمة المدنية وبناء القدرات المؤسسية.

وأكد الوزير السكاف أهمية بناء شراكة فاعلة لدعم هذه الأولويات، والاستفادة من الخبرات الفنية والتجارب الإقليمية.

وشهد اللقاء توافقاً للتوجه نحو إطلاق مرحلة جديدة من التعاون المؤسسي، تتضمن إعداد برنامج عمل مشترك يشمل الدعم الفني وتبادل الخبرات، وتنفيذ برامج متخصصة وورشات عمل، بما يسهم في دعم جهود تطوير الإدارة العامة.

من جانبها، أكدت رانيا المشاط حرص الإسكوا على توسيع مجالات التعاون مع وزارة التنمية الإدارية، ومواكبة برامجها ومبادراتها الإصلاحية، بما يعزز مسارات التطوير المؤسسي ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق خلال المرحلة المقبلة، تمهيداً لإطلاق عدد من المبادرات والبرامج المشتركة التي تجسد هذه الشراكة، وتسهم في بناء إدارة عامة حديثة قادرة على مواكبة التحديات المستقبلية.