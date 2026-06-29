الإمارات تدين الاعتداءات الإسرائيلية على القنيطرة ودرعا وتؤكد دعمها لسيادة سوريا واستقرارها

أبوظبي-سانا

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الاثنين بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، المتمثلة في التوغلات داخل محافظتي القنيطرة ودرعا، واستهداف بعض المناطق بقذائف المدفعية، مؤكدةً رفضها التام لانتهاك سيادة سوريا وتهديد أمنها واستقرارها.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” عن وزارة الخارجية الإماراتية قولها في بيان: “إن التوغلات الإسرائيلية المستمرة داخل الأراضي السورية تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولاتفاق فض الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974 الذي يتوجب على إسرائيل احترامه”.

وشدد البيان على موقف الإمارات الثابت تجاه دعم استقرار سوريا وسيادتها على كامل أراضيها، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري، ودعمها المساعي التي تهدف إلى تحقيق تطلعاته إلى الأمن والسلام والحياة الكريمة، والتعايش السلمي والتنمية.

ودعت الوزارة في ختام بيانها المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، والتصعيد وكل ما من شأنه زيادة التوتر في المنطقة وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وتوغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الأحد في قرية عابدين بريف درعا الغربي، واستهدفت برشاشات طيرانها المروحي وبقذائف مدفعيتها القرية ومحيطها، متسببةً بنزوح بعض الأهالي من منازلهم باتجاه القرى المجاورة.



وأدانت سوريا بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية، وأكدت أن استمرارها يقوض الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، ويزيد من ‏معاناة المدنيين، وينذر بمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة، مطالبةً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم، والعمل لوضع حد لهذه الانتهاكات، وضمان احترام اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.