مجلس الأمن الدولي يمدد ولاية الـ “أوندوف” في الجولان السوري المحتل

نيويورك-سانا

اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس بالإجماع، قراراً يقضي بتمديد ولاية مهمة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فضّ الاشتباك في الجولان السوري المحتل “أوندوف” لمدة ستة أشهر.

وذكر موقع أخبار الأمم المتحدة أن القرار رقم 2824 لعام 2026 الذي تم اعتماده، يمدد مهمة “أوندوف” حتى الـ 31 من كانون الأول 2026.

يشار إلى أن قوة “أوندوف” أُنشئت في الـ31 من أيار 1974، واستمرت منذ ذلك الحين في الإشراف على تنفيذ اتفاق فضّ الاشتباك.

وكان مجلس الأمن الدولي قد جدّد ولاية القوة في الـ 29 من كانون الأول 2025 لمدة ستة أشهر، لتنتهي في حزيران 2026 قبل أن يعتمد القرار الجديد بتمديدها حتى نهاية العام.