ألمانيا تجدد دعمها لسوريا من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد

ألمانيا تجدد دعمها لسوريا من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد
أنيكا كلازن إدريس-X

برلين-سانا

جددت ألمانيا عزمها على مواصلة دعم سوريا من أجل تحقيق السلام والاستقرار في البلاد.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية لشؤون الشرق الأوسط أنيكا كلازن إدريس في منشور عبر منصة X: إن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول ناقش مع وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني في نيويورك، أهمية التوافق الوطني والانتقال الشامل، مشيرةً إلى أن هناك فرصة لتحقيق السلام وإعادة الإعمار في سوريا.

وأكدت إدريس استعداد بلادها لمواصلة دعم سوريا من أجل تحقيق هذه الأهداف.

وكان وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني التقى مع وزير خارجية ألمانيا يوهان فاديفول، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين بنيويورك.

