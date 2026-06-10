الخارجية تتحقق بشأن ما تم تداوله حول تسريب وثائق ومراسلات منسوبة إليها ‏

دمشق-سانا
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن الإدارات المختصة فيها باشرت منذ اللحظات الأولى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق والتدقيق بشأن ما تم تداوله من تسريب وثائق ومراسلات منسوبة إليها، وفق الأصول والمعايير المعتمدة.
وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية والمغتربين لـ سانا اليوم الأربعاء: إن الوزارة بدأت التنسيق كذلك مع الإدارات التقنية المختصة والجهات الأمنية لإجراء تحقيق شامل، لتحديد مصدر التسريب وآليته ونطاقه، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية المناسبة لمعالجة الحادثة واحتواء آثارها، ومحاسبة كل من يثبت تورطه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
وأضافت إدارة الإعلام والاتصال: إن الوزارة تطمئن بأن أعمالها ومهامها وخدماتها القنصلية والدبلوماسية مستمرة بصورة طبيعية، وإنها ستتخذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية أمن المعلومات وصون الوثائق الرسمية والحفاظ على مصالح الدولة ومؤسساتها، مع استمرار اطلاع الرأي العام على المستجدات ذات الصلة عبر القنوات الرسمية.
وأكدت إدارة الإعلام والاتصال ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية في استقاء المعلومات، والتنبه إلى أن بعض المواد المتداولة قد تم التلاعب بها أو تحريفها رقمياً، ما قد يؤدي إلى تضليل الرأي العام أو تقديم صورة غير دقيقة عن الوقائع.