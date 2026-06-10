الخارجية تتحقق بشأن ما تم تداوله حول تسريب وثائق ومراسلات منسوبة إليها ‏

دمشق-سانا‏

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن الإدارات ‏المختصة فيها باشرت منذ اللحظات ‌‏الأولى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق والتدقيق ‏بشأن ما تم تداوله من تسريب وثائق ‌‏ومراسلات منسوبة إليها، وفق الأصول والمعايير ‏المعتمدة.‏

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وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية والمغتربين لـ سانا اليوم الأربعاء: إن ‏الوزارة ‌‏بدأت التنسيق كذلك مع الإدارات التقنية المختصة والجهات الأمنية لإجراء تحقيق ‏شامل، ‏لتحديد ‏مصدر التسريب وآليته ونطاقه، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ‏والقضائية ‏المناسبة ‏لمعالجة الحادثة واحتواء آثارها، ومحاسبة كل من يثبت تورطه وفقاً ‏للقوانين ‏والأنظمة ‏النافذة.‏

وأضافت إدارة الإعلام والاتصال: إن الوزارة تطمئن بأن ‏أعمالها ومهامها وخدماتها ‌‏القنصلية والدبلوماسية مستمرة بصورة طبيعية، وإنها ستتخذ ‏كل الإجراءات الكفيلة ‌‏بحماية أمن المعلومات وصون الوثائق الرسمية والحفاظ على ‏مصالح الدولة ومؤسساتها، ‌‏مع استمرار اطلاع الرأي العام على المستجدات ذات الصلة ‏عبر القنوات الرسمية.‏

وأكدت إدارة الإعلام والاتصال ضرورة ‏الاعتماد على المصادر الرسمية في استقاء ‌‏المعلومات، والتنبه إلى أن بعض المواد ‏المتداولة قد تم التلاعب بها أو تحريفها رقمياً، ما ‌‏قد يؤدي إلى تضليل الرأي العام أو ‏تقديم صورة غير دقيقة عن الوقائع.‏