اجتماع سوري ألماني لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم

نيويورك-سانا

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات ومندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة ابراهيم علبي مع المديرة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الألمانية البرفيسورة أنيت فون كالكرويث، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال حماية الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حقوقهم.

وخلال الاجتماع الذي جرى على هامش المشاركة في أعمال الدورة الـ 19 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنعقد في نيويورك اليوم الثلاثاء، اتفق الجانبان على التنسيق والتعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز تبادل الخبرات وبناء الشراكات الهادفة إلى دعم وتمكين ذوي الإعاقة وضمان مشاركتهم الكاملة في المجتمع.

مسؤولية وطنية مشتركة

الوزيرة قبوات قدمت عرضاً شاملاً حول جهود الوزارة وخططها المتعلقة بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدةً أن هذا الملف يمثل مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب مشاركة جميع المؤسسات والوزارات المعنية في النهوض به.

وأشارت الوزيرة قبوات، إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في ضمان عدم ترك أي فئة خلف الركب، وفي العمل على إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف جوانب الحياة العامة، وتمكينهم من الحصول على حقوقهم كاملة والمساهمة الفاعلة في بناء سوريا الجديدة.

وبينت الوزيرة قبوات، أن أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة في سوريا ارتفعت بشكل ملحوظ نتيجة سنوات الحرب وتداعياتها، الأمر الذي يستدعي اتخاذ إجراءات خاصة لدعمهم وتمكينهم، بما في ذلك العمل على تخصيص نسبة من فرص العمل لهم، لافتة إلى أن النظام البائد لم يولِ هذا الملف الاهتمام اللازم، ولم يوفر الدعم الكافي لهذه الفئة، مما يجعل الجهود الحالية بمثابة انطلاقة من الصفر لمواجهة تحديات كبيرة ومتراكمة.

بدوره، أشار علبي إلى المخاوف من استمرار ارتفاع أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة نتيجة انتشار الألغام ومخلفات الحرب، مؤكداً أهمية معالجة هذا الملف بالتوازي مع جهود إزالة الألغام والحد من آثارها الإنسانية.

تقديم الدعم لتجنب التحديات والصعوبات

من جهتها، أكدت فون كالكرويث أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجال دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن بلادها تمتلك خبرة واسعة في هذا المجال وهي على استعداد لتقديم الدعم والمشورة ونقل الخبرات، بما يساعد على تجنب التحديات والصعوبات التي تواجه تطوير السياسات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

ولفتت إلى أن سوريا تحظى بمكانة خاصة لديها لا سيما أنها سبق أن عملت مع المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل على الملف السوري، وشددت على أن مسؤولية دعم وتمكين ذوي الإعاقة تقع على عاتق جميع مؤسسات ووزارات الدولة.

وفي ختام الاجتماع، وجهت الوزيرة هند قبوات دعوة إلى الدكتورة فون كالكرويث لزيارة دمشق والاطلاع على الجهود المبذولة في هذا المجال عن كثب.

وانطلقت اليوم أعمال الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بمشاركة وفد من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية برئاسة الوزيرة قبوات إلى جانب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة ابراهيم علبي.

وتستمر أعمال المؤتمر حتى الـ 11 من حزيران الجاري تحت شعار “الاتفاقية في عامها العشرين: الاحتفال بالإنجازات وتوطيدها وتشكيل المرحلة القادمة من التنفيذ في عالم متغير”.

يذكر أن سوريا وقعت عام 2007 على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي معاهدة دولية تلزم الأطراف فيها بتعزيز وحماية وضمان التمتع الكامل بحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان تمتعهم بالمساواة الكاملة بموجب القانون.