الوزيرة قبوات تبحث في جنيف مع نظرائها في تركيا ‏ولبنان والسودان وكينيا سبل تطوير التعاون‎

جنيف-سانا
بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات مع نظرائها في تركيا ولبنان والسودان وكينيا اليوم الأربعاء، سبل تعزيز وتطوير التعاون في المجالات المشتركة، وذلك خلال سلسلة لقاءات ثنائية على هامش أعمال الدورة الـ 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف بسويسرا.
ووفقاً لما نشرته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبر قناتها على التلغرام تناولت اللقاءات تبادل الخبرات في مجالات العمل والحماية الاجتماعية وتنمية سوق العمل، كما تمت مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تطوير السياسات الاجتماعية.
وانطلقت أمس الأول الإثنين في مدينة جنيف أعمال الدورة الـ 114 لمؤتمر العمل الدولي، بمشاركة 187 دولة من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية.