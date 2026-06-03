الوزيرة قبوات تبحث في جنيف مع نظرائها في تركيا ‏ولبنان والسودان وكينيا سبل تطوير التعاون‎

الشؤون الاجتماعية Copy الوزيرة قبوات تبحث في جنيف مع نظرائها في تركيا ‏ولبنان والسودان وكينيا سبل تطوير التعاون‎

‎جنيف-سانا‌‎ ‎

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند ‏قبوات مع نظرائها في تركيا ولبنان والسودان وكينيا ‏اليوم الأربعاء، سبل تعزيز وتطوير التعاون في المجالات ‏المشتركة، وذلك خلال سلسلة لقاءات ثنائية على هامش ‏أعمال الدورة الـ 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في ‏جنيف بسويسرا‎.‎
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ووفقاً لما نشرته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبر ‏قناتها على التلغرام تناولت اللقاءات تبادل الخبرات في ‏مجالات العمل والحماية الاجتماعية وتنمية سوق العمل، ‏كما تمت مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم ‏في تطوير السياسات الاجتماعية‎.‎
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وانطلقت أمس الأول الإثنين في مدينة جنيف أعمال ‏الدورة الـ 114 لمؤتمر العمل الدولي، بمشاركة 187 ‏دولة من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية‎.‎

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