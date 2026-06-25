قطر تودع كأس العالم وسويسرا تتصدر المجموعة الثانية

واشنطن-سانا

ودع المنتخب القطري، بطولة كأس العالم من دور المجموعات، بعد خسارته أمام البوسنة والهرسك، 3-1، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء، في ملعب لومين فيلد في سياتل، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية.

سجل ثلاثية البوسنة والهرسك، كريم ألايبغوفيتش في الدقيقة 29، وسلطان البريك لاعب قطر بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة 34، وإرمين ماهميتش في الدقيقة 81، فيما سجل هدف منتخب قطر الوحيد حسن الهيدوس في الدقيقة 42.

بهذه النتيجة تجمد رصيد قطر عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير وودعت رسمياً منافسات كأس العالم، فيما رفعت البوسنة رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الثالث.

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها تغلب منتخب سويسرا على منتخب كندا 2-1، في اللقاء الذي جرى بملعب بي سي بليس في مدينة فانكوفر الكندية.

افتتح روبن فارغاس التسجيل لمصلحة سويسرا في الدقيقة 46، وضاعف يوهان مانزامبي النتيجة في الدقيقة 57، وقلص برومايز ديفيد الفارق لمنتخب كندا في الدقيقة (76).

بهذه النتيجة رفعت سويسرا رصيدها إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة الثانية بفارق ثلاث نقاط عن كندا الثانية، ليضمن المنتخبان العبور إلى دور الـ32.