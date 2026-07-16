مدير إدارة التعاون الدولي في الخارجية: اللجنة المشتركة مع ألمانيا تضم اختصاصات ووزارات متعددة

Layer 2 مدير إدارة التعاون الدولي في الخارجية: اللجنة المشتركة مع ألمانيا تضم اختصاصات ووزارات متعددة

دمشق-سانا

أكد مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية قتيبة قاديش أن اللجنة السورية – الألمانية المشتركة ستسهم في تحسين العلاقات في مختلف القطاعات، وتعزيز أثر المناخ السياسي الإيجابي بين سوريا وألمانيا، لافتاً إلى أن اللجنة تضم اختصاصات ووزارات متعددة، وستناقش مستقبلاً العلاقات السياسية والاقتصادية وملف اللاجئين وسائر المجالات التي تهم البلدين.

وجاء ذلك خلال تصريح صحفي على هامش توقيع اتفاقية تشكيل اللجنة في قصر تشرين بدمشق.

وأوضح قاديش أن تشكيل اللجنة السورية الألمانية مهم جداً لتنظيم العلاقة بين البلدين، مشيراً إلى أن العلاقة بينهما بدأت بعد التحرير مباشرةً، حيث تعد ألمانيا من أوائل الدول الأوروبية الداعمة للدولة السورية واستقرارها ووحدتها ومؤسساتها.

وبين أن اللجنة ستسهم في تحسين العلاقات في مختلف القطاعات، وتعزيز أثر المناخ السياسي الإيجابي بين سوريا وألمانيا، لافتاً إلى أن اللجنة تضم اختصاصات ووزارات متعددة، وستناقش مستقبلاً العلاقات السياسية والاقتصادية وملف اللاجئين وسائر المجالات التي تهم البلدين.

وتشهد العلاقات السورية الألمانية تطوراً ملحوظاً في الأشهر الماضية، خصوصاً بعد زيارة للسيد الرئيس أحمد الشرع إلى برلين في آذار الماضي، ولقائه الرئيس الألماني، والذي أرسى خلالها دعائم متينة لشراكة جديدة، تبعها تكثيف للعمل الدبلوماسي والزيارات المتبادلة خلال الفترة الماضية.

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