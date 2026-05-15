مجلس الأمن يؤكد دعم سوريا في مسار العدالة الانتقالية وتعزيز التعافي

Untitled 7 2 مجلس الأمن يؤكد دعم سوريا في مسار العدالة الانتقالية وتعزيز التعافي

نيويورك-سانا

أكد عدد من ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي دعمهم لجهود سوريا في تحقيق العدالة الانتقالية وتعزيز مسار التعافي السياسي والاقتصادي، مشددين على أهمية احترام سيادتها ووحدة أراضيها، وضرورة تكثيف الدعم الدولي لها في مواجهة التحديات الإنسانية وإعادة الإعمار ومكافحة الإرهاب.

photo 2026 05 15 19 28 32 مجلس الأمن يؤكد دعم سوريا في مسار العدالة الانتقالية وتعزيز التعافي

وخلال الجلسة التي عقدها المجلس اليوم لبحث الأوضاع في سوريا، أشار نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني إلى تحقيق تقدم مستمر في مسار المساءلة مع تزايد الانخراط الدولي والإقليمي، مؤكداً أن العدالة بدأت تتحقق بعد سنوات الحرب الطويلة، ومعرباً عن تضامن الأمم المتحدة مع الضحايا والناجين من الجرائم الفظيعة.

ودعا كوردوني إلى ضمان أن تجري الإجراءات القضائية وفق معايير المحاكمة العادلة، ورحب بجهود اللجنة الوطنية بشأن العدالة الانتقالية، مشدداً على ضرورة احترام سيادة سوريا، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية لأراضيها.

فليشر مجلس الأمن يؤكد دعم سوريا في مسار العدالة الانتقالية وتعزيز التعافي

بدوره، أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر أن سوريا تمر بلحظة حرجة لكنها واعدة، وتتطلب التركيز على المكاسب الإنسانية والتعافي، مشيراً إلى تراجع التمويل الإنساني أمام احتياجات هائلة تشمل غالبية السكان، واستمرار الضغوط على الخدمات والبنية التحتية مع عودة النازحين.

دنمارك مجلس الأمن يؤكد دعم سوريا في مسار العدالة الانتقالية وتعزيز التعافي

من جانبها، أكدت مندوبة الدنمارك كريستينا ماركوس لاسين ضرورة احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، مشددة على منح سوريا فرصة لتحقيق الاستقرار والتعافي الوطني، وإنهاء عقود من الإفلات من العقاب، معتبرة أن المساءلة تمهد الطريق للمصالحة وبناء سلام دائم يستند إلى مبادئ حقوق الإنسان.

photo 2026 05 15 19 30 31 مجلس الأمن يؤكد دعم سوريا في مسار العدالة الانتقالية وتعزيز التعافي

بدوره، شدد مندوب روسيا فاسيلي نيبينزيا على ضرورة التركيز على الاستجابة الإنسانية والتعافي المبكر وفق أولويات الحكومة السورية، وإيصال المساعدات بالتنسيق معها، كاشفاً عن مناقشات لإعادة تأهيل شبكة السكك الحديدية، محذراً من حجم الاحتياجات الإنسانية وتأثير ارتفاع أسعار النفط على الأمن الغذائي، ونقص المعدات والأدوية في القطاع الصحي، وتضرر البنية التحتية للمياه.

photo 2026 05 15 19 31 07 مجلس الأمن يؤكد دعم سوريا في مسار العدالة الانتقالية وتعزيز التعافي

كما أكدت مندوبة الولايات المتحدة تامي بروس أن الرئيس دونالد ترامب والولايات المتحدة يقفان إلى جانب الشعب السوري في دعم العدالة الانتقالية وسيادة القانون، مشيدة بالإجراءات القضائية بحق أفراد من نظام الأسد، ورحبت بعضوية سوريا الكاملة في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب وبجهود تفكيك الشبكات الإجرامية.

photo 2026 05 15 19 31 53 مجلس الأمن يؤكد دعم سوريا في مسار العدالة الانتقالية وتعزيز التعافي

وفي السياق، أكد مندوب المملكة المتحدة جيمس كاريوكي استمرار دعم بلاده للحكومة السورية في ترسيخ سيادة القانون، مرحّباً بمحاكمات شخصيات النظام البائد، ومشدداً على تعزيز خطة السلام والأمن، ومؤكداً العمل مع الأمم المتحدة والحكومة السورية لمستقبل أكثر سلماً ورخاء.

photo 2026 05 15 19 32 17 مجلس الأمن يؤكد دعم سوريا في مسار العدالة الانتقالية وتعزيز التعافي

من جانبه، شدد مندوب فرنسا جيروم بونافو على أن العدالة الانتقالية شرط أساسي للسلام الدائم، مرحّباً بعودة اتفاق التعاون الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي ومحفظة الدعم، مشيداً بتفكيك البرنامج الكيميائي وجهود مكافحة المخدرات، ورحب بالاتفاق بين الحكومة السورية و«قسد» وبعودة اللاجئين والنازحين.

photo 2026 05 15 19 35 39 مجلس الأمن يؤكد دعم سوريا في مسار العدالة الانتقالية وتعزيز التعافي

إلى ذلك، أكدت ممثلة كولومبيا ليونور زالاباتا توريس ضرورة استمرار العملية السياسية الجامعة مع احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، مثمنة التقدم في بناء قدرات الدولة ومؤسساتها.

photo 2026 05 15 19 33 37 مجلس الأمن يؤكد دعم سوريا في مسار العدالة الانتقالية وتعزيز التعافي

بدوره، شدد مندوب ليبيريا لويس براون على أن الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من سوريا، داعياً إسرائيل إلى الانسحاب الكامل، ومؤكداً دعم المجتمع الدولي لمسيرة سوريا نحو السلام عبر الحوار واحترام السيادة، وزيادة المساهمات الإنسانية وإزالة الألغام.

باكستان 1 مجلس الأمن يؤكد دعم سوريا في مسار العدالة الانتقالية وتعزيز التعافي

من جانبه، رحب مندوب باكستان عاصم افتخار أحمد بالإنجازات التي حققها الشعب السوري، مشيراً إلى تطورات إيجابية في العدالة الانتقالية وزيادة عودة السوريين إلى ديارهم.

بحرين مجلس الأمن يؤكد دعم سوريا في مسار العدالة الانتقالية وتعزيز التعافي

كما أكد مندوب البحرين جمال فارس الرويعي دعم بلاده لتعزيز أمن واستقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها، مشيدة بجهود الحكومة السورية في مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والأسلحة، ودعم التعافي وإعادة الإعمار.

وأكد مندوب بنما إيلوي ألفارو دي ألبا أن إعادة الإعمار والمصالحة والاستقرار في سوريا لا تزال تحديات تتطلب دعماً إقليمياً ودولياً، مع ضرورة تعزيز القدرات الوطنية لمواجهة تهديد تنظيم «داعش» وضمان المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة في العملية السياسية.

لاتفيا مجلس الأمن يؤكد دعم سوريا في مسار العدالة الانتقالية وتعزيز التعافي

وأشارت مندوبة لاتفيا بافلوتا ديسلاندس إلى عمل الحكومة السورية على استعادة مكانة البلاد دولياً وإعادة تنشيط الاقتصاد بدعم المجتمع الدولي، مرحبة بتعميق العلاقات السورية اللبنانية.

يونان مجلس الأمن يؤكد دعم سوريا في مسار العدالة الانتقالية وتعزيز التعافي

من جانبها، شددت مندوبة اليونان أغلايا بالتا على حماية جميع السوريين وضمان مشاركتهم السياسية الفاعلة، معربة عن دعم بلادها لسلام سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها.

صين مجلس الأمن يؤكد دعم سوريا في مسار العدالة الانتقالية وتعزيز التعافي

وأكد مندوب الصين فو تسونغ أن سوريا تواجه مهمة إعادة الإعمار الصعبة، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم الاستقرار وزيادة المساعدات الإنسانية والتنموية، وضمان عودة اللاجئين، ودعم مكافحة الإرهاب والحوار السياسي والمصالحة الوطنية.

تركيا 1 مجلس الأمن يؤكد دعم سوريا في مسار العدالة الانتقالية وتعزيز التعافي

بدوره، أكد مندوب تركيا أحمد يلدز أن سوريا تتجه نحو الاستقرار رغم الاعتداءات الإسرائيلية، مشيداً بالإجراءات القضائية وتشكيل مجلس الشعب، معتبراً إعادة الإعمار والبنية التحتية شرطاً للاستقرار والتعافي الاقتصادي.

ليبيا مجلس الأمن يؤكد دعم سوريا في مسار العدالة الانتقالية وتعزيز التعافي

كما شدد مندوب ليبيا طاهر محمد السني على الالتزام بصون سيادة سوريا واستقرارها، وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية، ورفض أي تدخل خارجي، داعياً إلى تقديم دعم حقيقي للشعب والحكومة السورية.

وخلال الجلسة لفت مندوب سوريا الدائم لدى مجلس الأمن إبراهيم علبي إلى أن سوريا الجديدة تمضي في مسار وطني شامل يعكس تضحيات السوريين وقيم الثورة السورية، وأن العالم يشهد اليوم على التزامها بتعهداتها واتفاقاتها، معرباً عن تقديره لبيانات أعضاء المجلس التي أظهرت مجدداً توحد المجلس في دعمه لسوريا، التي باتت واحة للاستقرار والهدوء بعيداً عن سياسات الاستقطاب والمحاور.

وزيرة الشؤون الاجتماعية تشارك في مؤتمر “بناء الجسور من أجل مستقبل أفضل لسوريا” في برلين
الولايات المتحدة تدين الهجوم الإرهابي بدمشق وتؤكد دعم جهود سوريا بمواجهة الساعين لنشر الخوف
وزير الدفاع يبحث مع القائم بالأعمال في سفارة فرنسا تعزيز التعاون الثنائي
سوريا تشارك في اجتماعات الجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية في تونس
أونماخت لـ سانا: الحوار السوري الأوروبي في بروكسل ‏يعكس ‏عودة سوريا إلى الشراكة مع أوروبا
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك