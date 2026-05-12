وفد من الداخلية يلتقي الطلبة السوريين المبتعثين إلى ‌‏أكاديمية ‏الدرك وخفر السواحل التركية

أنقرة-سانا
التقى وفد من وزارة الداخلية السورية بالطلبة السوريين المبتعثين إلى أكاديمية الدرك وخفر السواحل التركية، للاطلاع على أوضاعهم الأكاديمية والتدريبية، والاطمئنان على سير تأهيلهم.
وأكد مدير إدارة التأهيل والتدريب حسين سلمان خلال اللقاء، أهمية الالتزام بالانضباط والجدية في التحصيل العلمي والتدريبي، وحسن تمثيل وزارة الداخلية والوطن، مشيراً إلى أن الطلبة المبتعثين يشكلون رافداً مهماً لمستقبل المؤسسة الأمنية.
كما نقل الوفد للطلبة اهتمام وزارة الداخلية الدائم بمتابعة شؤونهم، وحرصها على توفير ما يلزم لإنجاح مسيرتهم العلمية والتدريبية، مؤكداً أن ما يكتسبونه من خبرات ومعارف سيكون له دور مهم في تطوير العمل الأمني وخدمة الوطن والمجتمع.