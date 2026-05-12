وفد من الداخلية يلتقي الطلبة السوريين المبتعثين إلى ‌‏أكاديمية ‏الدرك وخفر السواحل التركية

أنقرة-سانا

التقى وفد من وزارة الداخلية السورية بالطلبة السوريين المبتعثين إلى ‏أكاديمية الدرك وخفر السواحل التركية، للاطلاع على ‏أوضاعهم ‏الأكاديمية والتدريبية، والاطمئنان على سير تأهيلهم‎.

وأكد مدير إدارة التأهيل والتدريب حسين سلمان خلال ‏اللقاء، أهمية ‏الالتزام بالانضباط والجدية في التحصيل العلمي ‏والتدريبي، وحسن ‏تمثيل وزارة الداخلية والوطن، مشيراً إلى أن ‏الطلبة المبتعثين ‏يشكلون رافداً مهماً لمستقبل المؤسسة الأمنية‎.

كما نقل الوفد للطلبة اهتمام وزارة الداخلية الدائم بمتابعة ‏شؤونهم، ‏وحرصها على توفير ما يلزم لإنجاح مسيرتهم العلمية ‏والتدريبية، ‏مؤكداً أن ما يكتسبونه من خبرات ومعارف سيكون ‏له دور مهم في ‏تطوير العمل الأمني وخدمة الوطن والمجتمع‎.