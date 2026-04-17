وزير المالية يشارك في جلسة حوارية حول التغطية الصحية الشاملة ضمن اجتماعات الربيع في واشنطن

واشنطن-سانا

شارك وزير المالية محمد يسر برنية، في جلسة حوار وزارية نظمها البنك الدولي، جمعت عدداً من وزراء المالية والصحة، ولا سيما من الدول التي وقعت ميثاق التغطية الصحية الشاملة، وذلك على هامش مشاركة الوفد السوري في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.

وأوضحت وزارة المالية في بيان اليوم الجمعة، أن الوزير برنية عرض خلال الجلسة الاهتمام الذي توليه الحكومة في إطار الموازنة العامة، لزيادة الإنفاق على قطاع الصحة رغم التحديات المتزايدة ومحدودية الموارد، مشيراً إلى الزيادة النوعية التي تم إقرارها لتحسين الأجور والرواتب في القطاع الصحي، بما يسهم في الحفاظ على الكوادر واستقطاب خبرات نوعية.

وأكد الوزير برنية الحرص على توفير التمويل اللازم لإعادة تأهيل المشافي الحكومية والمراكز الصحية، وأهمية استقطاب استثمارات جديدة من القطاع الخاص، ولا سيما في إنشاء مشافٍ ومراكز صحية جديدة، بما يدعم تطوير الخدمات الصحية وتعزيز قدرتها على الاستجابة.

وكان وزير المالية بحث مع المدير التنفيذي عن المجموعة العربية في مجموعة البنك الدولي، عبد العزيز الملا، التحضير لعودة سوريا إلى المجموعة العربية في شهر تشرين الأول القادم، وأهمية تعزيز حضور الكوادر السورية في البنك الدولي، بما يدعم تمثيلها ومشاركتها في أعماله وأنشطته.

وتُعقد اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026 في واشنطن خلال الفترة من الـ 13 إلى الـ 18 من نيسان، بمشاركة قادة الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني لمناقشة آفاق الاقتصاد العالمي، وتحديات التنمية، واستقرار الأسواق المالية، وتركز اجتماعات هذا العام على قضايا الحرب الجيوسياسية، والتضخم، وتعزيز سلاسة إمدادات الطاقة.