الشيباني يشارك في الاجتماع الوزاري العربي–الإسلامي التشاوري في الرياض

الرياض-سانا

شارك وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني اليوم الأربعاء، في الاجتماع الوزاري التشاوري لوزراء خارجية عدد من الدول العربية والإسلامية، والمنعقد في العاصمة السعودية الرياض.

وكان الوزير الشيباني وصل إلى العاصمة السعودية الرياض، اليوم للمشاركة بالاجتماع الوزاري.

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، في وقت سابق اليوم، أن المملكة ستستضيف في العاصمة الرياض اجتماعاً وزارياً تشاورياً لوزراء خارجية مجموعة من الدول العربية والإسلامية؛ بهدف المزيد من التشاور والتنسيق حيال سبل دعم أمن المنطقة واستقرارها.

وتتعرض دول الخليج العربي ودول المنطقة لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والمسيرات؛ ما أدى إلى وقوع ضحايا وأضرار مادية، وذلك في إطار التصعيد العسكري الجاري بين طهران وكل من أمريكا وإسرائيل منذ الثامن والعشرين من شباط الماضي.

