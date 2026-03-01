وزير الخارجية يؤكد لنظيره العماني هاتفياً وقوف سوريا إلى جانب السلطنة في ظل الظروف الراهنة

دمشق-سانا

أجرى وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية سلطنة عُمان بدر بن حمد البوسعيدي بحثا خلاله التطورات الإقليمية الأخيرة وتداعياتها على المنطقة.

وأكد الوزير الشيباني وقوف سوريا إلى جانب سلطنة عُمان والدول العربية الشقيقة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة.

وكان مصدر أمني في سلطنة عُمان أعلن في وقت سابق اليوم، تعرض ميناء الدقم الواقع على الساحل الجنوبي الشرقي للسلطنة، لاعتداء بطائرتين مسيّرتين إيرانيتين، إضافة إلى اعتداء على ناقلة نفط في مضيق هرمز الذي يربط الخليج العربي بخليج عمان.

وتعرضت السعودية، والبحرين، وقطر، والإمارات، والكويت، والأردن منذ صباح أمس السبت، لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، ما أوقع ضحايا وإصابات وأضراراً مادية، وذلك عقب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على إيران.