رسالة من وزير الخارجية السوري إلى نظيره الكوبي تتناول التعاون المشترك

هافانا-سانا

بحث مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية الكوبية السفير أرماندو فيرغارا بونيو مع سفير سوريا في كوبا الدكتور غسان عبيد، اليوم في مقر الوزارة بالعاصمة هافانا، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وسلّم السفير عبيد خلال اللقاء رسالة من وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني إلى نظيره الكوبي برونو رودريغيز باريا حول أوجه التعاون القائم وسبل دعمه وتطويره، معرباً عن شكر الحكومة السورية لكوبا على ما تقدمه من منح دراسية وتسهيلات للطلبة السوريين.

بدوره أكد السفير فيرغارا بونيو عمق ومتانة العلاقات السورية–الكوبية، معرباً عن رغبة بلاده في توسيع التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.