الشيباني يلتقي رئيس الإمارات وينقل له تحيات الرئيس الشرع

photo 2026 06 25 18 33 32 الشيباني يلتقي رئيس الإمارات وينقل له تحيات الرئيس الشرع

أبو ظبي-سانا

التقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونقل له تحيات الرئيس أحمد الشرع.

وجرى خلال اللقاء الذي عُقد اليوم الخميس في أبو ظبي، ‏مناقشة أوضاع المنطقة ومستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وفي لقاء آخر، بحث الشيباني مع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل ‏نهيان، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، واستكمال الجهود الدبلوماسية ‏المشتركة ومتابعة مخرجات المنتدى الاقتصادي، وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف ‏المجالات.‏

photo 2026 06 25 18 33 24 الشيباني يلتقي رئيس الإمارات وينقل له تحيات الرئيس الشرع
photo 2026 06 25 19 02 40 الشيباني يلتقي رئيس الإمارات وينقل له تحيات الرئيس الشرع
photo 2026 06 25 18 33 34 الشيباني يلتقي رئيس الإمارات وينقل له تحيات الرئيس الشرع
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