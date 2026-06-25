الشيباني يلتقي رئيس الإمارات وينقل له تحيات الرئيس الشرع

أبو ظبي-سانا

التقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونقل له تحيات الرئيس أحمد الشرع.



وجرى خلال اللقاء الذي عُقد اليوم الخميس في أبو ظبي، ‏مناقشة أوضاع المنطقة ومستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وفي لقاء آخر، بحث الشيباني مع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل ‏نهيان، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، واستكمال الجهود الدبلوماسية ‏المشتركة ومتابعة مخرجات المنتدى الاقتصادي، وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف ‏المجالات.‏