ترامب: الرئيس أحمد الشرع رجل قوي ويقوم بعمل جيد

واشنطن- سانا

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالجهود التي يبذلها الرئيس أحمد الشرع من أجل سوريا، معرباً عن أمله في أن تتوصل سوريا وإسرائيل إلى تفاهم بينهما.

ونقلت وسائل إعلام عن ترامب قوله خلال استقباله رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي في ولاية فلوريدا اليوم: أحترم الرئيس الشرع وهو رجل قوي ويقوم بعمل جيد من أجل ازدهار بلاده، مضيفاً: إنه يأمل أن يتم التفاهم بين سوريا وإسرائيل.

وكان الرئيس الأمريكي أكد في السادس عشر من الشهر الجاري أن ما حدث في سوريا هذا العام كان مذهلاً، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تسعى جاهدة لضمان السلام الدائم في الشرق الأوسط، ودمشق جزءٌ لا يتجزأ من هذا السلام.

وفيما يتعلق بقطاع غزة، أعرب ترامب عن رغبته في الوصول إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بأسرع ما يمكن، مشيراً إلى مساعيه لخلق زخم جديد للاتفاق الذي يواجه عقبات تحول دون انتقاله إلى مراحل متقدمة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول الماضي، عبر تنفيذ اعتداءات متواصلة على الفلسطينيين في القطاع، وعرقلة ومنع تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى مناطق القطاع المنكوب.