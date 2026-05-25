البعثة الطبية السورية للحج: خدمات صحية متواصلة للحجاج ‏وعدم تسجيل أي وفيات‎ ‎

مكة المكرمة- سانا

أكد رئيس البعثة الطبية في إدارة الحج والعمرة السورية جميل ‏الدبل، عدم تسجيل أي وفيات بين الحجاج السوريين حتى ‏الآن، ‏مشيراً إلى أن البعثة تواصل تقديم خدماتها الطبية والرعاية ‏الصحية على مدار الساعة في مقار إقامة الحجاج‎.‎

وأوضح الدبل في تصريح لمراسل سانا اليوم الإثنين، أن البعثة ‏الطبية التي تضم 24 طبيباً و21 طبيبة، تعمل وفق نظام ‌‏مناوبات مستمرة يومياً، بما يضمن متابعة الحالات الصحية ‏للحجاج والتدخل السريع عند الحاجة‎.‎

وبيّن الدبل أن عدد الحالات التي دخلت المشافي حتى اليوم بلغ ‌‏9 حالات، بينها حالات قلبية وأخرى استدعت تدخلاً جراحياً، ‌‏إضافة إلى إصابات تنفسية‎.‎

وأشار الدبل إلى إجراء عمليتين جراحيتين لبعض المصابين، ‏فيما غادرت حالتان المشفى بعد تحسن وضعهما الصحي، مع ‌‏استمرار متابعة باقي الحالات بشكل متواصل‎.‎

وكانت البعثة الطبية في إدارة الحج والعمرة أعلنت أمس الأحد ‏عن زيادة عدد العيادات الطبية المخصصة للحجاج السوريين ‏في ‏الأراضي المقدسة هذا الموسم، لتصبح أربع عيادات مرخصة ‏بدلاً من عيادتين، إضافة إلى افتتاح 17 غرفة للتوعية ‏الصحية ‏موزعة على الأبراج التي يقيم فيها الحجاج السوريون‎.‎