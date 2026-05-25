البعثة الطبية السورية للحج: خدمات صحية متواصلة للحجاج ‏وعدم تسجيل أي وفيات‎ ‎

مكة المكرمة- سانا
أكد رئيس البعثة الطبية في إدارة الحج والعمرة السورية جميل الدبل، عدم تسجيل أي وفيات بين الحجاج السوريين حتى الآن، مشيراً إلى أن البعثة تواصل تقديم خدماتها الطبية والرعاية الصحية على مدار الساعة في مقار إقامة الحجاج.
وأوضح الدبل في تصريح لمراسل سانا اليوم الإثنين، أن البعثة الطبية التي تضم 24 طبيباً و21 طبيبة، تعمل وفق نظام مناوبات مستمرة يومياً، بما يضمن متابعة الحالات الصحية للحجاج والتدخل السريع عند الحاجة.
وبيّن الدبل أن عدد الحالات التي دخلت المشافي حتى اليوم بلغ 9 حالات، بينها حالات قلبية وأخرى استدعت تدخلاً جراحياً، إضافة إلى إصابات تنفسية.
وأشار الدبل إلى إجراء عمليتين جراحيتين لبعض المصابين، فيما غادرت حالتان المشفى بعد تحسن وضعهما الصحي، مع استمرار متابعة باقي الحالات بشكل متواصل.
وكانت البعثة الطبية في إدارة الحج والعمرة أعلنت أمس الأحد عن زيادة عدد العيادات الطبية المخصصة للحجاج السوريين في الأراضي المقدسة هذا الموسم، لتصبح أربع عيادات مرخصة بدلاً من عيادتين، إضافة إلى افتتاح 17 غرفة للتوعية الصحية موزعة على الأبراج التي يقيم فيها الحجاج السوريون.