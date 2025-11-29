الاتحاد من أجل المتوسط يرحّب بعودة سوريا ويؤكد دعمها لإعادة البناء والاستقرار

برشلونة-سانا

أكد وزراء خارجية الاتحاد من أجل المتوسط دعمهم لجهود الحكومة السورية في إعادة بناء البلاد على أسس تضمن الأمن والاستقرار والوحدة والسيادة، مرحّبين بإعادة دمج سوريا في الاتحاد بعد سنوات من الغياب.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن الوزراء المجتمعين في برشلونة، برئاسة الأردن والمفوضية الأوروبية، جددوا في بيان مشترك صادر عن المنتدى الإقليمي العاشر لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد، دعمهم لخريطة الطريق الأردنية–السورية–الأميركية المشتركة؛ لتثبيت الاستقرار في الجنوب السوري وحل الأزمة في السويداء.

وفي الشأن الفلسطيني، رحّب البيان بقرار مجلس الأمن رقم 2803 وخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة، مشدداً على ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتحقيق السلام العادل والدائم على أساس حل الدولتين، كما أعرب الوزراء عن قلقهم إزاء التصعيد في الضفة الغربية، ورفضهم للإجراءات الإسرائيلية الأحادية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني وتهجير الفلسطينيين.

وحول الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية، ولاسيما قطاع غزة، رحب البيان بقرار مجلس الأمن رقم 2803 وخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة، مشدداً على ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، وإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق وتحقيق السلام العادل والدائم على أساس حل الدولتين.

كما أعرب البيان، عن القلق البالغ إزاء التصعيد في الضفة الغربية، ورفض الوزراء للإجراءات الإسرائيلية الأحادية، وأيّ محاولات لفرض السيادة وتهجير الفلسطينيين وبناء المستوطنات وتوسعتها، مؤكدين إدانتهم لعنف المستوطنين تجاه الفلسطينيين في الضفة، وضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وفيما يتعلق بالوضع في لبنان، أعرب البيان عن دعم أمن واستقرار وسيادة لبنان، وجهود الحكومة اللبنانية لتفعيل وتمكين دور مؤسسات الدولة، وحصر السلاح بيد الدولة، وضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار.

وشاركت سوريا في المنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد من أجل المتوسط بوفد ترأسه مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية محمد براء شكري، الذي قال في وقت سابق اليوم: “إن مشاركة سوريا في المنتدى ببرشلونة، بعد سنوات من الغياب، تمثل خطوة مهمة لإعادة بناء قنوات التواصل بين سوريا والدول الأعضاء في الاتحاد”.

يشار إلى أن مجلس الاتحاد من أجل المتوسط”UFM”، منظمة حكومية دولية تأسست في عام 2008؛ استكمالاً لعملية برشلونة عام 1995 والمعروفة أيضاً باسم “الشراكة الأورومتوسطية”، ويضم المجلس اليوم 43 دولة عضواً، 27 منها عضو في الاتحاد الأوروبي و16 من دول جنوب وشرق المتوسط.