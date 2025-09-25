وزير الإعلام: من حق السوريين أن يفرحوا ويعتزوا وهم يشاهدون رئيسهم يخاطب العالم

نيويورك-سانا

أكد وزير الإعلام، حمزة مصطفى، أنّ السوريين انتقلوا من مرحلة التهميش والبرود التي كانوا يواجهونها في أروقة الأمم المتحدة، إلى لحظة ندية واعتزاز صنعها النصر ودماء الشهداء، مشدداً على أنّ مشاهدة رئيس البلاد يخاطب العالم اليوم تمثل تتويجاً لمسار طويل من التضحيات، وتحولاً من الإحساس بالذل إلى شعور مستحق بالعزة والكرامة.

وقال مصطفى، في منشور على منصة (X) اليوم: “في السنوات الماضية، وقبل النصر، كنت أزور مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال اجتماعها السنوي، مع غيري من المؤسسات والمنظمات السورية. كنا نجتمع على هامش الاجتماعات مع بعض المسؤولين ذوي الرتب الدنيا، نحاول أن ننقل لهم معاناة السوريين، وهول الواقع، واستحالة القبول ببقاء النظام البائد”.

وأضاف مصطفى: “لكننا كنا غالباً ما نتلقى إجابات باردة وسطحية، تركّز على الحل السياسي المزعوم، وضرورة التسليم بانتصار الأسد كأمر محتوم، مستخدمين لغة فوقية تقلل من معاناة الضحايا، وتعتبر الحديث عن الجرائم والعدالة جملًا مستهلكة لا تناسب “مقتضيات المرحلة”. كانوا يتحاشوننا كما لو يتفادون عدوى”.

وتابع مصطفى: “اليوم، وبين صور الأمس الهامشية ومشاهد هذه اللحظة، هناك بون شاسع صنعه المحررون ودماء الشهداء السوريين؛ أحقية، وكرامة، وندية لم يُتح لنا تذوقها طويلًا. من حق السوريين أن يفرحوا، وأن يعتزوا بأنفسهم، وهم يشاهدون رئيسهم يخاطب العالم بخطاب قصير، لكنه مليء بالدلالات، في لحظة لطالما اعتبرها الكثيرون رفاهيةً لا نستحقها، وكأن الذل كان قدرنا الأبدي، فالحمد لله الذي أعزّنا”.