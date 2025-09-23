سيناتور أمريكية تؤكد أهمية الجهود لإلغاء قانون قيصر المفروض على سوريا بالكامل

نيويورك- سانا

أكدت السيناتور الأمريكية جين شاهين، عضو مجلس الشيوخ، أهمية الجهود المبذولة من قبل الحزبين الديمقراطي والجمهوري لإلغاء قانون قيصر المفروض على سوريا بالكامل.

ووفقاً لحساب لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ على منصة إكس، سلطت شاهين خلال لقائها اليوم مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، الضوء على الدور الإيجابي الذي تلعبه قطر في سوريا من خلال تعزيز الاستثمار والحوكمة الفعّالة، بما يعود بالنفع على الاستقرار في جميع أنحاء

المنطقة.

كما نوهت شاهين بأهمية الدور البنّاء الذي تلعبه قطر في التوسط لحل النزاعات والمساهمة في استقرار بعض الدول في المنطقة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تُقدّر شراكتها مع قطر، بما يُسهم في تحقيق مستقبلٍ مزدهرٍ وآمنٍ للشعب القطري والمنطقة بأسرها.

وحول الهجوم الإسرائيلي على قطر مؤخراً قالت شاهين: إنها “كانت بمثابة انتكاسة للجهود الرامية إلى تعزيز السلام في المنطقة”.

وتجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت في التاسع من الشهر الجاري عدواناً جوياً على الدوحة، متجاهلة القوانين والأعراف الدولية وسيادة الدول، ما أثار إدانات دولية وعربية واسعة.