ميلوني: لقائي بالرئيس الشرع يؤكد دعم إيطاليا لإعادة إعمار سوريا مستقرة وذات سيادة

روما-سانا

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن اللقاء الذي جمعها برئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع شكّل فرصةً لتأكيد دعم إيطاليا لإعادة إعمار سوريا مستقرّةً وذات سيادة.

وفي منشور على منصة ” X ” قالت ميلوني : “التقيتُ برئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، في إطار مشاركتي في أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة رفيع المستوى”.

وأضافت: “أتاح هذا الاجتماع فرصةً لتأكيد دعم إيطاليا لإعادة إعمار سوريا مستقرة وذات سيادة، بما في ذلك من خلال استثمارات الشركات الإيطالية في قطاعات متعددة ذات اهتمام مشترك، وفي هذا السياق، شددتُ أيضًا على أهمية الالتزامات التي قطعتها الحكومة الإيطالية تجاه أنشطة التعاون الإنمائي في البلاد”.

وتابعَت: “خلال حديثنا، تحدّثتُ أيضاً عن ضرورة العمل على إدماج وحماية جميع شرائح المجتمع السوري، وضرورة مواصلة الجهود لضمان العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين”.

وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، اجتمع مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، في مقر البعثة الإيطالية بنيويورك، بحضور وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني، والوفد المرافق، وذلك على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.