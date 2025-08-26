الإمارات تدين الاعتداءات الإسرائيلية وتؤكد رفضها لانتهاك سيادة سوريا وتهديد استقرارها

أبوظبي-سان

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات، التصعيد الإسرائيلي الخطير وانتهاكات القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية، مؤكدة رفضها التام لانتهاك سيادة سوريا وتهديد أمنها واستقرارها.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن التوغلات الإسرائيلية المستمرة داخل الأراضي السورية تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولاتفاق فض الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، الذي يتوجب على إسرائيل احترامه.

وشددت الوزارة على موقف دولة الإمارات الثابت تجاه دعم استقرار سوريا وسيادتها على كامل أراضيها، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق، ودعمها لكل المساعي التي تهدف إلى تحقيق تطلعاته إلى الأمن والسلام والحياة الكريمة، والتعايش السلمي والتنمية.

ودعت وزارة الخارجية الإماراتية، المجتمع الدولي، إلى التحرك الفوري لوقف الاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية، ووقف التصعيد وكل ما من شأنه زيادة التوتر في المنطقة وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت صباح اليوم، قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي، وقصفت أحد المنازل، ما أدى إلى استشهاد الشاب رامي أحمد غانم، كما توغلت قوة للاحتلال باتجاه بلدة سويسة بأكثر من 30 آلية عسكرية، وسط إطلاق الرصاص والقنابل المضيئة، وداهمت عدداً من المنازل واعتقلت شاباً لعدة ساعات.