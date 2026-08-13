فعاليات تراثية وثقافية وترفيهية في مهرجان يبرود السنوي الثاني بريف دمشق

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عدسة سانا ترصد جمال الطبيعة والمواقع الأثرية في جزيرة أرواد بعد التحرير
تكريم نادي الرحيبة لكرة الطائرة في ريف دمشق لبلوغه التجمع المؤهل للدرجة الممتازة
التحضيرات الأخيرة قبل انطلاق حملة “باب الخير لأهل الخير” في مدينة الباب بريف حلب
اتفاقية تعاون لتحسين الأمن المائي في المليحة بريف دمشق بدعم دولي
إفطار جماعي لأهالي حي جوبر بدمشق بين أنقاض منازلهم التي دمرها النظام البائد
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