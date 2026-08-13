فعاليات تراثية وثقافية وترفيهية في مهرجان يبرود السنوي الثاني بريف دمشق تاريخ النشر: 2026/08/13 10:21 مساءً اخر تحديث: 2026/08/13 10:21 مساءً قائمة الصور 1/4 عدسة سانا ترصد جمال الطبيعة والمواقع الأثرية في جزيرة أرواد بعد التحرير تكريم نادي الرحيبة لكرة الطائرة في ريف دمشق لبلوغه التجمع المؤهل للدرجة الممتازة التحضيرات الأخيرة قبل انطلاق حملة “باب الخير لأهل الخير” في مدينة الباب بريف حلب اتفاقية تعاون لتحسين الأمن المائي في المليحة بريف دمشق بدعم دولي إفطار جماعي لأهالي حي جوبر بدمشق بين أنقاض منازلهم التي دمرها النظام البائد صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:ريف دمشقفعاليات تراثيةمهرجان يبرود السنوي الثاني مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك مقتل 3 أشخاص وإصابة 17 آخرين جراء حريق بمركز تجاري بالعاصمة المصرية أغسطس 13, 2026 أغسطس 13, 2026 فيران توريس إلى باريس سان جيرمان مقابل 50 مليون يورو أغسطس 13, 2026 أغسطس 13, 2026 السورية للبريد تحدد دواماً إضافياً في عدد من مكاتبها الجمعة والسبت أغسطس 13, 2026 أغسطس 13, 2026 انطلاق أعمال ملتقى رجال الأعمال الأول في حمص أغسطس 13, 2026 أغسطس 13, 2026