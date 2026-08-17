انطلاق موكب تشييع محمد غميرة من المشفى الجامعي باللاذقية باتجاه مسقط رأسه في منطقة الحفة تاريخ النشر: 2026/08/17 5:28 مساءً اخر تحديث: 2026/08/17 5:32 مساءً قائمة الصور 1/4 صور من شوارع مدينة حمص بعد هطول الأمطار من أجواء الاحتفالات في ساحة الأمويين بدمشق بمناسبة مرور عام على تحرير سوريا شلالات حزارين في بلدة سلمى بريف اللاذقية تستعيد تدفقها بعد الأمطار الأخيرة إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الدفاع:الجيش يصادرأسلحة ثقيلة ومتوسطة لتنظيم قسد بحي الشيخ مقصود زيارة طلاب المدارس إلى معرض دمشق الدولي للكتاب اليوم صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:المشفى الجامعي باللاذقيةمحمد غميرةمنطقة الحفة مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك تركيا تزود مسيرتها البحرية “مارلين” بإمكانية زرع الألغام أغسطس 17, 2026 أغسطس 17, 2026 دخول محولة جديدة إلى الخدمة لتحسين واقع الكهرباء في دير الزور أغسطس 17, 2026 أغسطس 17, 2026 المتحدث باسم الداخلية: لجنة التحقيق بوفاة غميرة تقيّم أداء أقسام الشرطة وتعدّ توصيات لتحسينه أغسطس 17, 2026 أغسطس 17, 2026 مصطفى نجار.. نصف قرن في رحاب الحرف العربي أغسطس 17, 2026 أغسطس 17, 2026