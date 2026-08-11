بدء أعمال تزفيت شارع 22 في مدينة الدانا بريف إدلب الشمالي لتحسين واقع الطرق تاريخ النشر: 2026/08/11 10:56 صباحًا اخر تحديث: 2026/08/11 10:56 صباحًا قائمة الصور 1/6 زراعة إدلب تنظم يوماً حقلياً حول العناية بأشجار الفستق الحلبي في خان شيخون وفد من مفوضية شؤون اللاجئين يزور معرة النعمان وتلمنس بريف إدلب ويطلع على الواقع فيهما ضمن برنامج العودة الطوعية من لبنان إلى سوريا… لقطات لعودة 72 لاجئاً سوريّاً عبر معبر جديدة يابوس إحياء ليلة الـ27 من شهر رمضان في مسجد العشرة المبشرين بالجنة في حلب ثلاثة أنفاق حفرها تنظيم قسد في حي الشيخ مقصود لاستخدامها بتنفيذ اعتداءاته على الأحياء السكنية صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:إدلبشارع 22مدينة الدانا مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك توسع في زراعة ورق العنب الفرنسي في ريف اللاذقية أغسطس 11, 2026 أغسطس 11, 2026 5 تجمع أهالي درعا في ساحة المسجد العمري احتفالاً بصدور حكم الإعدام بحق المجرم عاطف نجيب أغسطس 11, 2026 أغسطس 11, 2026 سياحة حماة تتابع عمليات تحسين واقع فنادق النجمة والنجمتين أغسطس 11, 2026 أغسطس 11, 2026 فرن جديد بطاقة 3500 كغ يومياً يدخل الخدمة في اللطامنة أغسطس 11, 2026 أغسطس 11, 2026