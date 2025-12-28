انتشار عناصر الأمن الداخلي والشرطة العسكرية في محيط دوار الأزهري باللاذقية لضمان الأمن

أفران دمشق تواصل عملها لتقديم الخبز للأهالي خلال عطلة عيد الفطر المبارك وعلى مدار الساعة
وفد من سفارتي سويسرا في بيروت وعمان برفقة مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في إدلب فراس كردوش يطلع على واقع عدد من مخيمات الشمال السوري
وضع اللمسات الأخيرة على مشروع ترميم وتأهيل ثانوية دوما للبنين بريف دمشق
وقفة لأبناء الجالية السورية في برلين للتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم
لقاء تهنئة عيد الفطر في قصر الشعب بدمشق جمع السيد الرئيس أحمد الشرع بعدد من الأهالي والمسؤولين
