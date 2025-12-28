انتشار عناصر الأمن الداخلي والشرطة العسكرية في محيط دوار الأزهري باللاذقية لضمان الأمن منذ 30 دقيقة قائمة الصور 1/5 أفران دمشق تواصل عملها لتقديم الخبز للأهالي خلال عطلة عيد الفطر المبارك وعلى مدار الساعة وفد من سفارتي سويسرا في بيروت وعمان برفقة مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في إدلب فراس كردوش يطلع على واقع عدد من مخيمات الشمال السوري وضع اللمسات الأخيرة على مشروع ترميم وتأهيل ثانوية دوما للبنين بريف دمشق وقفة لأبناء الجالية السورية في برلين للتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم لقاء تهنئة عيد الفطر في قصر الشعب بدمشق جمع السيد الرئيس أحمد الشرع بعدد من الأهالي والمسؤولين صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الأمن الداخلياللاذقيةدوار الأزهري مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك 6 فرق الإطفاء والدفاع المدني تعمل على إخماد حريق أضرمه فلول النظام البائد في محيط دوار الأزهري منذ 6 دقائق استهداف عناصر قوى الأمن الداخلي بالغاز المسيل للدموع من قبل فلول النظام البائد في طرطوس منذ 26 دقيقة 3 وفيات و60 إصابة جراء اعتداء فلول النظام البائد على قوات الأمن والمدنيين في اللاذقية منذ 29 دقيقة 5 انتشار عناصر الأمن الداخلي والشرطة العسكرية في محيط دوار الأزهري باللاذقية لضمان الأمن منذ 30 دقيقة