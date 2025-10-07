البدء بإزالة الطبقة الإسفلتية التالفة عند المدخل الغربي لمدينة الباب بريف حلب

من أجواء حملة “ريفنا بيستاهل” في مدينة المعارض بدمشق
الاحتفال بتخريج 286 طالباً وطالبة من كليتي التربية والآداب ومعهد اللغة التركية في جامعة حلب الشهباء
معامل حلب تستعيد نشاطها الصناعي بعد زوال النظام البائد
إخماد حريق اندلع في أحراش قرية دير شميل بريف حماة الغربي
الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الثلاثاء الـ 23 من أيلول 2025
