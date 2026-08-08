القائم بأعمال السفارة السورية في أنقرة يلتقي عدداً من ممثلي الجمعيات والفعاليات السورية تاريخ النشر: 2026/08/08 11:06 مساءً اخر تحديث: 2026/08/08 11:06 مساءً قائمة الصور 1/6 وزير الثقافة يزور دير الزور للاطلاع على وضع المراكز الثقافية والمتحف الوطني والمواقع الأثرية مشاركون في المعرض التركي الأول لآلات ومستلزمات النسيج: المعرض فرصة لزيادة التبادل التجاري بين سوريا وتركيا وقفة احتجاجية في مدينة قلعة المضيق غرب حماة رفضاً لقرار إعدام الأسرى الفلسطينيين قبوات من إسلام أباد: مشاركة سوريا في مؤتمر التعاون الإسلامي حول المرأة تعزز حضورها الدولي عدسة سانا … مدينة حماة منذ لحظات صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:القائم بأعمال السفارة السورية في أنقرةتركياسورياممثلي الجمعيات والفعاليات السورية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك بدوي: استلام الرصيف التجاري الرابع يرفع كفاءة مرفأ طرطوس ويرفع قدرته التشغيلية أغسطس 9, 2026 أغسطس 9, 2026 تفكيك عبوات ناسفة قرب مدرسة في قرية الكرامة بريف الرقة أغسطس 9, 2026 أغسطس 9, 2026 سوريا وروسيا بعد التحرير.. لقاءات بارزة ونقاط حاسمة أعادت رسم العلاقات أغسطس 9, 2026 أغسطس 9, 2026 إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال في غزة وحملة اعتقالات في الضفة أغسطس 9, 2026 أغسطس 9, 2026