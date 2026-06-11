فيدان: تعميق التكامل الاقتصادي مع تركيا ضرورة استراتيجية للاتحاد الأوروبي

أنقرة-سانا

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الخميس، أن تعميق التكامل الاقتصادي مع تركيا يُعد ضرورة استراتيجية بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن وزير الخارجية التركي قوله خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيرته البلغارية فيليسلافا بيتروفا تشاموفا، عقب مباحثات رسمية جرت بينهما في العاصمة صوفيا قوله: إن “الأزمات متعددة الأبعاد التي هزّت المنطقة والعالم أظهرت بوضوح الطبيعة الاستراتيجية التي لا غنى عنها للعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي”.

وأضاف: إن “أي بنية أوروبية لا تحتل فيها تركيا المكانة التي تستحقها ستبقى ناقصة، وستضعف قدرتها على التعامل مع الأزمات”، ومؤكداً على أن المستقبل الاقتصادي للاتحاد الأوروبي يعتمد على تعزيز قدرته التنافسية، وترسيخ صموده وإعادة بناء سلاسل التوريد في جواره الجغرافي القريب.

كما لفت إلى ضرورة تنفيذ مشاريع الاتحاد الأوروبي في مجالي الدفاع والأمن، وفق فهم شامل يضم تركيا، الحليف القوي في حلف شمال الأطلسي “الناتو”، والمساهم في أمن أوروبا.

وأشار فيدان إلى أهمية التعاون بين تركيا وبلغاريا في مجالي الربط الإقليمي والنقل، معتبراً أن “البنية التحتية في هذين المجالين تكتسب أهمية حيوية للمنطقة كلها”، داعياً إلى “زيادة الطاقة الاستيعابية للمعابر الحدودية ودعم مشاريع الطرق البرية والسكك الحديدية التي من شأنها تعزيز الترابط الإقليمي”.

وفيما يتعلق بالمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، أشار فيدان إلى وجود قناعة واسعة لدى الجميع بأن الجانبين سيتوصلان إلى اتفاق، وأن تركيا على تواصل مستمر مع الأطراف المعنية، محذراً من خطر التصعيد، ودعا في الوقت نفسه للعودة إلى طاولة المفاوضات.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” أعلنت في وقت سابق بدء تنفيذ ضربات ضد عدة أهداف داخل إيران بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.