فرنسا تفرض حظر تجول ليلي جزئي في باريس تحسباً لاحتجاجات مرتقبة

باريس-سانا

أعلنت السلطات الفرنسية اليوم السبت، بدء سريان حظر تجول ليلي جزئي في العاصمة باريس، حتى 2 تشرين الثاني المقبل، على خلفية احتجاجات مرتقبة لحركة “السترات الصفراء” بدعم من النقابات العمالية.

ونقلت صحيفة “لوموند” الفرنسية عن مديرية شرطة باريس قولها: إن التجول يُطبق يومياً بين الساعة 23:00 و06:00 بالتوقيت المحلي، في منطقتي ساحة الجمهورية وهال.

ويأتي القرار تحسباً لاحتمال وقوع أعمال عنف ونهب خلال الاحتجاجات المرتقبة، فيما حظرت السلطات تنظيم المظاهرة التي كانت مقررة إقامتها اليوم السبت بين ساحتي الباستيل والكونكورد، بدعوى أنها قد تشكل خطراً على النظام العام.

في المقابل، أعرب ممثلو النقابات العمالية والطلابية، خلال مؤتمر صحفي مشترك في باريس، عن رفضهم تغيير مسار المظاهرة، معتبرين أن القرار يشكل تقييداً لحق التظاهر والتجمع.

وتشهد فرنسا منذ منتصف أيلول الماضي احتجاجات بدأت في المدارس والجامعات قبل أن تمتد إلى مدن ومناطق عدة في البلاد، وانضم إليها محتجون من حركة “السترات الصفراء” وعدد من النقابات العمالية احتجاجاً على غلاء المعيشة، وتراجع الخدمات العامة والسياسات الاقتصادية للحكومة.

وألحقت الاحتجاجات وفق بيانات رسمية فرنسية، أضراراً بأكثر من 2500 متجر، فيما تعرض 1161 متجراً لأضرار جسيمة جراء أعمال النهب والحرق، ولا سيما خلال أحداث 17 تشرين الأول الجاري.