من أجواء امتحانات طلاب الثانوية العامة في مدينة رأس العين شمال الحسكة تاريخ النشر: 2026/06/13 11:12 صباحًا اخر تحديث: 2026/06/13 11:12 صباحًا قائمة الصور 1/4 أجواء حماسية ومنافسات قوية في بطولة النصر السابعة لفروسية قفز الحواجز والتي أُقيمت في نادي الفروسية المركزي بالديماس قوات الأمن الداخلي تدخل حي الشيخ مقصود بحلب لاستكمال عمليات البحث والتفتيش وتأمين المنطقة صور تظهر استهداف فلول النظام البائد لمركبات المدنيين على الطريق الواصل بين مدينتي اللاذقية وطرطوس بدء حفل تخريج عدد من أفراد وزارة الداخلية بعد إتمام برامجهم التدريبية جولة فريق وزارة التربية والتعليم وعدد من المنظمات على مدارس ريف إدلب الجنوبي للاطلاع على واقع المدارس التي دمرها النظام البائد صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الحسكةامتحانات الثانوية العامة مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة لمونديال 2026.. أسود الأطلس يواجهون السامبا البرازيلية يونيو 13, 2026 يونيو 13, 2026 حين يقيّد الخوف الحياة.. الفوبيا بين الفهم والعلاج يونيو 13, 2026 يونيو 13, 2026 4 وزير الأشغال العامة يزور إدلب ويبحث مع المحافظ الواقع الخدمي يونيو 13, 2026 يونيو 13, 2026 الرئيس التركي يصدق على اتفاقية الإعفاء من التأشيرة مع السعودية يونيو 13, 2026 يونيو 13, 2026