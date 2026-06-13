من أجواء امتحانات طلاب الثانوية العامة في مدينة رأس العين شمال الحسكة

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أجواء حماسية ومنافسات قوية في بطولة النصر السابعة لفروسية قفز الحواجز والتي أُقيمت في نادي الفروسية المركزي بالديماس
قوات الأمن الداخلي تدخل حي الشيخ مقصود بحلب لاستكمال عمليات البحث والتفتيش وتأمين المنطقة
صور تظهر استهداف فلول النظام البائد لمركبات المدنيين على الطريق الواصل بين مدينتي اللاذقية وطرطوس
بدء حفل تخريج عدد من أفراد وزارة الداخلية بعد إتمام برامجهم التدريبية
جولة فريق وزارة التربية والتعليم وعدد من المنظمات على مدارس ريف إدلب الجنوبي للاطلاع على واقع المدارس ‏التي دمرها النظام البائد
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