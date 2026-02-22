أسواق مدينة قباسين في ريف حلب قُبيل الإفطار

عودة الهدوء إلى بصرى الشام في درعا بعد انتهاء حظر التجوال الذي أعلنت عنه قيادة الأمن الداخلي
بدء الامتحانات النهائية للصفوف الانتقالية بمدارس التعليم الأساسي والثانوي للفصل الثاني
تجربة ثقافية متكاملة يقدّمها جناح المملكة العربية السعودية لزوار معرض دمشق الدولي للكتاب
قسم شرطة الصالحين في حلب يلقي القبض على أحد اللصوص ويسترد عدد من المسروقات في المدينة ويعيدها لأصحابها
وزير الاقتصاد والصناعة يطلع على أجنحة معرض “صنع في السعودية 2025” برفقة وزير الصناعة السعودي
