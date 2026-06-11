لقطات لذراع مجرة درب التبانة وهي تضيء سماء ريف اللاذقية

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بدء نقل المواد المخدرة من الفرقة الرابعة التابعة للنظام البائد إلى مكان مخصص تحضيراً لإتلافها
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