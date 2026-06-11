لقطات لذراع مجرة درب التبانة وهي تضيء سماء ريف اللاذقية تاريخ النشر: 2026/06/11 10:03 مساءً اخر تحديث: 2026/06/12 10:04 مساءً قائمة الصور 1/3 بدء نقل المواد المخدرة من الفرقة الرابعة التابعة للنظام البائد إلى مكان مخصص تحضيراً لإتلافها عرض لسيارات قيادة الأمن الداخلي في شوارع إدلب بالهوية البصرية الجديدة صور تظهر واقع العمل في القنصلية السورية بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية وسط حضور جماهيري.. مديرية الأوقاف في دير الزور تنظم مهرجان “رمضان النصر” فوز جبلة على الشعلة 2-0 ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:مجرة درب التبانة مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك باحثون أمريكيون يتحدثون لـ سانا عن أهمية مشروع مبادرة البحار الأربعة يونيو 12, 2026 يونيو 12, 2026 يوم الساروت.. فعالية في دمشق تستذكر مسيرة حارس الثورة السورية يونيو 12, 2026 يونيو 12, 2026 أنشيلوتي يضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة البرازيل في مواجهة المغرب يونيو 12, 2026 يونيو 12, 2026 المنتخب الأمريكي في مواجهة صعبة أمام الباراغواي في مستهل مشواره بكأس العالم يونيو 12, 2026 يونيو 12, 2026