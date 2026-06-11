لقطات لحقول محصول العصفر في مدينة كفرنبودة بريف حماة الغربي تاريخ النشر: 2026/06/11 2:07 مساءً اخر تحديث: 2026/06/11 2:07 مساءً قائمة الصور 1/6 وقفة احتجاجية لعدد من معلمي مدارس دوما بريف دمشق للمطالبة بحقوقهم المشروعة قوى الأمن الداخلي تعمل على مساعدة الخارجين من حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب إحياء ليلة الـ27 من شهر رمضان في مسجد العشرة المبشرين بالجنة في حلب مع اقتراب شهر رمضان.. جولة لفرق الرقابة التموينية على أسواق بيع المواد الغذائية في مناطق الشمال السوري تضرر عربات تابعة للشرطة العسكرية جراء استهداف قسد حاجزاً لها قرب بلدة دير حافر شرق حلب صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:حماةمحصول العصفر مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك إيطاليا ترفض تغيير قواعد حرية المرور عبر مضيق هرمز وتدعو لرد دولي حازم يونيو 11, 2026 يونيو 11, 2026 يوم علمي في طرطوس حول أحدث مفاهيم مداواة الأسنان اللُّبية والترميمية يونيو 11, 2026 يونيو 11, 2026 فعالية توعوية لتعزيز حقوق الطفل في حمص بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال يونيو 11, 2026 يونيو 11, 2026 السعودية: هيئة الغذاء والدواء تنال ثقة دولية في رصد المركبات الفلورية العضوية بالأغذية يونيو 11, 2026 يونيو 11, 2026