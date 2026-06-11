لقطات لحقول محصول العصفر في مدينة كفرنبودة بريف حماة الغربي

قائمة الصور 1/6
وقفة احتجاجية لعدد من معلمي مدارس دوما بريف دمشق للمطالبة بحقوقهم المشروعة
قوى الأمن الداخلي تعمل على مساعدة الخارجين من حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب
إحياء ليلة الـ27 من شهر رمضان في مسجد العشرة المبشرين بالجنة في حلب
مع اقتراب شهر رمضان.. جولة لفرق الرقابة التموينية على أسواق بيع المواد الغذائية في مناطق الشمال السوري
تضرر عربات تابعة للشرطة العسكرية جراء استهداف قسد حاجزاً لها قرب بلدة دير حافر شرق حلب
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك