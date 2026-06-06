الأمن الداخلي والكوادر الطبية تنتشر على حاجز المتونة بريف السويداء لتأمين خروج طلاب الثانوية تاريخ النشر: 2026/06/06 9:11 صباحًا اخر تحديث: 2026/06/06 9:11 صباحًا قائمة الصور 1/3 بإشراف وزارة الإدارة المحلية.. المجلس النرويجي للاجئين يبدأ مشروع تأهيل شبكات صرفٍ صحي لمخيمين للنازحين في درعا مديرية صحة إدلب تنظم ورشة عمل تحضيراً لأسبوع التلقيح الإقليمي الذي سيُقام خلال الشهر المقبل فعالية شعبية في مدينة بانياس بريف طرطوس بمناسبة ذكرى النصر والتحرير فرحاً بانتصار الثورة السورية وفي أجواء حماسية… مباراة ودية بين ناديي أمية والحرية على أرض ملعب إدلب البلدي انتهت بالتعادل 1-1 لقطات من أول محاكمة علنية لكبار رموز النظام البائد في القصر العدلي بدمشق صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الأمن الداخليالسويداءطلاب الشهادة الثانوية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك 2 لقطات لحاجز المتونة على المدخل الشمالي لمدينة السويداء يونيو 6, 2026 يونيو 6, 2026 3 الأمن الداخلي والكوادر الطبية تنتشر على حاجز المتونة بريف السويداء لتأمين خروج طلاب الثانوية يونيو 6, 2026 يونيو 6, 2026 الكونغو الديمقراطية تحذر من تسارع انتشار فيروس إيبولا يونيو 6, 2026 يونيو 6, 2026 الحرارة حول معدلاتها والطقس بين الصحو والغائم جزئياً في عموم سوريا يونيو 6, 2026 يونيو 6, 2026