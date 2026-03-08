وزير الصحة يزور حلب ويلتقي المحافظ تمهيداً لافتتاح عدد من المراكز الصحية في المحافظة اليوم

احتفال أبناء الجالية السورية والعربية بمدينة مالمو بالسويد بمناسبة الذكرى الأولى لتحرير سوريا
وزير العدل مظهر الويس يفتتح المجمع القضائي في مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي
قافلة مساعدات إنسانية وإغاثية جديدة إلى مدينة عين العرب بريف حلب الشرقي
جولة تفقدية لوزير الصحة في مشفى النور بريف إدلب لتقييم التجهيزات والاحتياجات الطبية
بمناسبة يوم المرور العالمي، مسير دراجات لشرطة المرور في حلب وتوزيع الورود على السائقين
