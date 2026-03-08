حجم الدمار في قرية عين دقنة بمنطقة إعزاز في ريف حلب الشمالي جراء قصف النظام البائد

مع الانخفاض الملحوظ بالأسعار.. انتعاش أسواق الخضار والفواكه في حماة قبل عيد الفطر المبارك
لقطات جوية لمدينة بانياس في ريف طرطوس
بدء تساقط الثلوج في مدينة حلب
عرض بصري لطائرات الدرون في ساحة الجندي المجهول بدمشق احتفالاً بإطلاق الهوية البصرية الجديدة لسوريا
الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الخميس الـ 11 من أيلول 2025
