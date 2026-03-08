حجم الدمار في قرية عين دقنة بمنطقة إعزاز في ريف حلب الشمالي جراء قصف النظام البائد تاريخ النشر: 2026/03/08 3:42 مساءً اخر تحديث: 2026/03/08 3:42 مساءً قائمة الصور 1/5 مع الانخفاض الملحوظ بالأسعار.. انتعاش أسواق الخضار والفواكه في حماة قبل عيد الفطر المبارك لقطات جوية لمدينة بانياس في ريف طرطوس بدء تساقط الثلوج في مدينة حلب عرض بصري لطائرات الدرون في ساحة الجندي المجهول بدمشق احتفالاً بإطلاق الهوية البصرية الجديدة لسوريا الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الخميس الـ 11 من أيلول 2025 صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:حلبقرية عين دقنة مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك مديرية الأمن الداخلي في الأتارب بريف حلب تكشف ملابسات جريمة قتل وتوقف المتورطين مارس 8, 2026 مارس 8, 2026 5 حجم الدمار في قرية عين دقنة بمنطقة إعزاز في ريف حلب الشمالي جراء قصف النظام البائد مارس 8, 2026 مارس 8, 2026 استمرار العمل على تأهيل طريق الحسينية أوتوستراد حمص دمشق في ريف القصير مارس 8, 2026 مارس 8, 2026 عرض لسيارات قيادة الأمن الداخلي في حماة بالهوية البصرية الجديدة مارس 8, 2026 مارس 8, 2026