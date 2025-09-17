أفواج الهندسة تواصل عمليات إزالة مخلفات الحرب والألغام التي زرعها النظام البائد

مظاهرة حاشدة لأهالي معضمية الشام بريف دمشق تنديداً بالاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية
حمص تنبض بالحياة بعد خلاصها من النظام المجرم
استقرار الأوضاع في مدينة جرمانا وعودة الحياة إلى طبيعتها بالتزامن مع انتشار قوات الأمن العام لضبط الأمن
قافلة مساعدات جديدة تصل إلى جسر بلدة نامر بريف درعا متوجهة إلى السويداء عبر ممر بصرى الشام الإنساني
الحياة تعود إلى طبيعتها في ريف اللاذقية بعد انتهاء العملية العسكرية ضد فلول النظام البائد وانتشار قوى الأمن العام
