هيئة الإغاثة الإسلامية التركية تنظّم احتفالاً بمناسبة يوم اليتيم العالمي تاريخ النشر: 2026/03/05 8:36 مساءً اخر تحديث: 2026/03/05 8:36 مساءً قائمة الصور 1/8 التجمع السوري في ألمانيا ينظم لقاء لمناقشة دعم الخبرات السورية في الخارج لجهود إعادة الإعمار عناصر فرع أمن الطرق في قيادة الأمن الداخلي بمحافظة اللاذقية تقوم بتوزيع وجبات إفطار للصائمين انتشار عناصر قوى الأمن الداخلي في مدينة حماة لتأمين انتخابات مجلس الشعب جولة لمحافظ إدلب في مخيمات كفرلوسين وأطمة شمال المحافظة لتفقد واقع الأهالي معاناة أهالي دير الزور بالوصول إلى قراهم جراء الدمار الذي ألحقه قصف النظام البائد بجسر الباغوز صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:هيئة الإغاثة الإسلامية التركيةيوم اليتيم العالمي مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك وزارة التنمية الإدارية تبحث مع مديريات ومؤسسات ريف دمشق التحديات لتحسين الأداء الحكومي مارس 5, 2026 مارس 5, 2026 أردوغان: نركّز على تفعيل المسار الدبلوماسي لإحلال السّلام في المنطقة مارس 5, 2026 مارس 5, 2026 8 هيئة الإغاثة الإسلامية التركية تنظّم احتفالاً بمناسبة يوم اليتيم العالمي مارس 5, 2026 مارس 5, 2026 بريطانيا ترسل أربع مقاتلات تايفون إضافية إلى قطر مارس 5, 2026 مارس 5, 2026