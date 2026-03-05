هيئة الإغاثة الإسلامية التركية تنظّم احتفالاً بمناسبة يوم اليتيم العالمي

التجمع السوري في ألمانيا ينظم لقاء لمناقشة دعم الخبرات السورية في الخارج لجهود إعادة الإعمار
عناصر فرع أمن الطرق في قيادة الأمن الداخلي بمحافظة اللاذقية تقوم بتوزيع وجبات إفطار للصائمين
انتشار عناصر قوى الأمن الداخلي في مدينة حماة لتأمين انتخابات مجلس الشعب
جولة لمحافظ إدلب في مخيمات كفرلوسين وأطمة شمال المحافظة لتفقد واقع الأهالي
معاناة أهالي دير الزور بالوصول إلى قراهم جراء الدمار الذي ألحقه قصف النظام البائد بجسر الباغوز
