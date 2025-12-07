احتفالات الأهالي في مدينة القصير في حمص في ذكرى النصر والتحرير

في إطار الحملة الأمنية على ريف حمص الغربي… إدارة الأمن العام تعثر على مستودع أسلحة وذخائر تابعة للنظام البائد
استمرار عناصر النظام البائد بتسوية أوضاعهم وتسليم الأسلحة والعهد التي بحوزتهم بأحد مراكز حمص
نائب رئيس اتحاد الفروسية موفق الزبيبي: بطولة التحرير افرزت مواهب واعدة
الحفاظ على المهن التراثية من الاندثار وتسويقها ضمن دورات تدريبية في حاضنة دمر المركزية للفنون الحرفية
وزير الطاقة يطلق العمل بمنشأة توينان الغازية بحمص بعد إصلاح العنفتين الغازيتين‏‏
