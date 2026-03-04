معاون وزير السياحة يجري سلسلة لقاءات في برلين مع ممثلي شركات ومؤسسات عاملة في مجالات السياحة

حملة أمنية لإدارة الأمن العام في ريف حمص الشمالي الغربي لملاحقة فلول ميليشيات الأسد.
وزارة الرياضة والشباب السورية تشارك بتدريب إقليمي في العاصمة الأردنية عمّان
إدارة العمليات العسكرية تستكمل حملة التمشيط في أحياء مدينة حمص بحثاً عن فلول ميليشيات الأسد
فيضان نهر الكبير الجنوبي يغمر حقول الحمضيات في سهل عكار على الحدود السورية اللبنانية بطرطوس
وزارة الداخلية: بعد البحث والتحرّي، تمكّنت قوّات الأمن العام في منطقة كفر عبد بريف حمص الشمالي من ضبط مستودع يحتوي على أسلحة وذخائر هاون
