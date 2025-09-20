بدء توافد الأهالي للمشاركة بحملة “أهل العز لا ينسون” في بلدة الزربة بريف حلب الجنوبي

قائمة الصور 1/3
بالصور… انتشار كثيف لعناصر إدارة الأمن العام في اللاذقية ضمن حملة تمشيط تهدف لضبط الأمن والاستقرار
الأمن العام في مدينة القصير بريف حمص يضبط شحنة أسلحة مخبأة بحافلة قادمة من لبنان
فرق الإطفاء والدفاع المدني السوري تواصل أعمالها لإخماد الحرائق على امتداد الطريق الواصل بين كسب وقسطل معاف بريف اللاذقية
وزارة الدفاع: معايدة وزير الدفاع اللواء المهندس مرهف أبو قصرة على قادة وجنود إحدى الفرق العسكرية، بحضور رئيس هيئة الأركان العامة والسيد محافظ حمص
ضمن حملة حماة تنبض من جديد… استمرار فتح الطرقات وإزالة الحواجز الإسمنتية التي وضعها النظام البائد
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك