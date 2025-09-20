بدء توافد الأهالي للمشاركة بحملة “أهل العز لا ينسون” في بلدة الزربة بريف حلب الجنوبي منذ 3 دقائق قائمة الصور 1/3 بالصور… انتشار كثيف لعناصر إدارة الأمن العام في اللاذقية ضمن حملة تمشيط تهدف لضبط الأمن والاستقرار الأمن العام في مدينة القصير بريف حمص يضبط شحنة أسلحة مخبأة بحافلة قادمة من لبنان فرق الإطفاء والدفاع المدني السوري تواصل أعمالها لإخماد الحرائق على امتداد الطريق الواصل بين كسب وقسطل معاف بريف اللاذقية وزارة الدفاع: معايدة وزير الدفاع اللواء المهندس مرهف أبو قصرة على قادة وجنود إحدى الفرق العسكرية، بحضور رئيس هيئة الأركان العامة والسيد محافظ حمص ضمن حملة حماة تنبض من جديد… استمرار فتح الطرقات وإزالة الحواجز الإسمنتية التي وضعها النظام البائد الوسوم:بلدة الزربةحملة "أهل العز لا ينسون"ريف حلب الجنوبي مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك تمديد فترة قبول الطعون على أعضاء الهيئات الناخبة حتى يوم غد الأحد منذ 49 ثانية 3 بدء توافد الأهالي للمشاركة بحملة “أهل العز لا ينسون” في بلدة الزربة بريف حلب الجنوبي منذ 3 دقائق “ريفنا بيستاهل”… مبادرة تنموية وحملة تبرع لدعم ريف دمشق منذ 4 دقائق ” بأيدينا سوريا بتحلى”.. حملات نظافة بعدة محافظات احتفاء باليوم العالمي لتنظيف البيئة منذ 7 دقائق النشرة اليوميةاشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على أحدث مقالاتنا! Leave this field empty if you're human: