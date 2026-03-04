محاضرة في حماة بعنوان “حكاية الخط العربي” ضمن فعاليات أسبوع الخط العربي والرسم والفن التشكيل

أعمال صيانة وتأهيل مدرسة الأنشطة في حي الشيخ طه
مشاهد لمدينة حماة بعد هطول الأمطار
مدينة قلعة المضيق بريف حماة تعاني ضعف الخدمات الأساسية.. ومطالب بتحسينها
انفجار عبوة ناسفة بالبوكمال كانت مزروعة داخل دراجة نارية ما أدى إلى وفاة شخص وحدوث أضرار
الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الجمعة الـ 31 من تشرين الأول 2025
