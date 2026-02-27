وزير الإعلام والوفد المرافق له في زيارة للمكتبة المركزية في المجمع الرئاسي في أنقرة تاريخ النشر: 2026/02/27 4:23 مساءً اخر تحديث: 2026/02/27 4:23 مساءً قائمة الصور 1/5 وزير الإعلام يشارك في أعمال الملتقى الإعلامي العربي بدورته الحادية والعشرين المجلس العربي للاختصاصات الصحية يعقد أولى اجتماعاته في دمشق وذلك بعد غياب أكثر من 13 عاماً مسير”في قلوبنا” الذي نفذه نحو 600 طالب وطالبة يحملون الشموع والورود اختتام فعاليات اليوم العالمي للسرطان الذي نظمته مديرية صحة حلب في مشفى محمد بن زايد للأورام انتشار عناصر شرطة المرور في شوارع اللاذقية لتنظيم حركة السير مع اقتراب عيد الفطر المبارك صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:وزير الإعلام مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك “الناتو” يبحث تعزيز قدراته النووية لصد أي اعتداء فبراير 27, 2026 فبراير 27, 2026 مباحثات سورية سعودية لدعم مشاريع المياه في سوريا وبناء القدرات الوطنية فبراير 27, 2026 فبراير 27, 2026 مقتل شخصين جراء إطلاق مجهولين النار عليهما داخل محل تجاري في حي كرم اللوز فبراير 27, 2026 فبراير 27, 2026 دائرة الإنذار المبكر في سوريا تحذر من أجواء صقيعية الليلة وتدعو لاتخاذ إجراءات وقائية فبراير 27, 2026 فبراير 27, 2026