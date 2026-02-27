وزير الإعلام والوفد المرافق له في زيارة للمكتبة المركزية في المجمع الرئاسي في أنقرة

وزير الإعلام يشارك في أعمال الملتقى الإعلامي العربي بدورته الحادية والعشرين
المجلس العربي للاختصاصات الصحية يعقد أولى اجتماعاته في دمشق وذلك بعد غياب أكثر من 13 عاماً
مسير”في قلوبنا” الذي نفذه نحو 600 طالب وطالبة يحملون الشموع والورود
اختتام فعاليات اليوم العالمي للسرطان الذي نظمته مديرية صحة حلب في مشفى محمد بن زايد للأورام
انتشار عناصر شرطة المرور في شوارع اللاذقية لتنظيم حركة السير مع اقتراب عيد الفطر المبارك
