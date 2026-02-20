لقطات للتجمع المائي المعروف بـ رام كنصفرة في ريف إدلب الجنوبي.

قائمة الصور 1/7
فرق الإطفاء تخمد حرائق حراجية بريفي إدلب وحماة
لقطات تظهر جمال ريف القنيطرة بعد الهطولات المطرية الأخيرة
بلدة سلمى… ازدياد أعداد الزوار ومؤشرات على التعافي
محافظ إدلب يبحث مع مدير الشؤون السياسية سبل التعاون للنهوض بالواقع السياسي للمحافظة
اللجنة الفرعية في مركز ريف دمشق-يبرود الانتخابي تبدأ عملية فرز الأصوات
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك