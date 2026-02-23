المجلس المحلي في مدينة سقبا بالغوطة الشرقية يقيم إفطاراً جماعياً لجرحى الثورة

مديرية تربية إدلب تنظم فعالية بمناسبة ذكرى النصر والتحرير بعنوان “فجر النصر”
لليوم الـ 10 على التوالي فرق الإطفاء والدفاع المدني السوري تواصل إخماد الحرائق في جبل الزاهية بريف اللاذقية
حملة توعوية في حديقة المشتل بإدلب حول نظافة البيئة بعنوان “بيئة بلا ألم”
لقطات جوية تظهر حجم المشاركة في حملة “دير العز”، التفاف شعبي ورسمي حول إعادة البناء
ضمن حملة “نبضنا واحد”… أطباء سوريون يجرون عملية جراحية نوعية في مستشفى إدلب الجراحي لمريض يُعاني من حالة نادرة في الجهاز الهضمي
